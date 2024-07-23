İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 16 sivil öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşatmaya aldığı belirtildi.

İsrail askerleri, ağır iş makineleriyle Filistinlilerin iş yerlerini yıktı

İsrailli askerlerin baskını 25'ten fazla zırhlı araçla yaptığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun ağır iş makineleriyle girdiği kampta altyapıyı ve Filistinlilerin iş yerlerini yıktığı ifade edildi.

Ağır iş makinelerinin yıkıma yollardaki araçları ezerek başladığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun yaptığı yıkımların enkazını da Filistinlilerin evlerinin önüne ve sokaklara yığdığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskınla Tulkerim Mülteci Kampı'nın giriş çıkışlarını tümüyle kapatarak hareket eden her şeyi ateş yağmuruna tuttuğu vurgulanan haberde, askerlerin kuşatma sırasında kamptaki bazı vatandaşların evlerine girerek arama yaptığı ve Filistinlileri sorguya çektiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in yaptığı yıkım sonucu mülteci kampında elektrik ve su kesintisinin de olduğu belirtilen haberde, İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının de bölgede yoğun uçuşlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki baskında Filistinli bir gencin üzerine ateş açıldığına işaret edilen haberde, 3 kurşun isabet eden 30 yaşlarındaki gencin Filistin Kızılayı ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Haberde, İsrail ordusunun Tulkerim kentine düzenlediği baskınlar sırasında Filistinli bir genci de göğsünden vurarak yaraladığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Sair beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun baskın sırasında Filistinlilerin evlerini aradığı ve vatandaşların üzerine ateş açtığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Sair beldesindeki olayda Cihad Muhammed Hüseyin adındaki Filistinli gencin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

16 sivil öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin yanı sıra kuzeydeki Gazze kenti ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesine yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda evlerin bombalandığı aktarılan haberde, Cibaliya kampını hedef alan saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, kuzeydeki Gazze kentinde "el-Cemasi" ailesine ait evin bombalanması sonucu 4 vatandaşın öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze kentindeki es-Sabra Mahallesi'nde de bir evin hava saldırısına maruz kaldığına işaret edilen haberde, söz konusu saldırıda 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı vatandaşların yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli öldü, 89 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.