İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi

Görgü tanıkları, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Beyt Lahiya beldesinde Filistinli "Lebed" ailesine ait evi bombalaması sonucu ölü sayısının 25'e çıktığını belirtti.

Tanıklar, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin bulunduğunu ifade etti.

Gazze'deki yerel kaynaklar dün İsrail'in Beyt Lahiya'da düzenlediği hava saldırısında 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Musaddar köyüne silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin batısı ile Saftavi bölgesine İsrail askerleri saldırı düzenledi.

İsrail ordusu ayrıca Cibaliya'da sivillere ait çok sayıda binayı havaya uçurdu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 429 Filistinli öldü, 105 bin 250 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.