İsrail'in Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü soykırımı, ülke ekonomisini olumsuz etkiledi

ABD desteğiyle Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail’in saldırıları sonucu en az 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 780 kişi yaralandı.

Ölenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluştururken, bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle aralarında 154'ü çocuk olmak üzere 460 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son ateşkes planına rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusunda ise Ekim 2023’ten bugüne 1152 askerinin öldüğü, 6 bin 313 askeri yaralandığı açıklandı.

Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) yayımladığı raporda ise saldırılar nedeniyle yaralanan İsrailli asker sayısının yaklaşık 20 bin olduğu belirtildi.

Mali zararlar

Yahudi Haberler Sendikası sitesine göre, Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail’in ekonomisi de ciddi zarar görüyor.

Bu sürede turizm sektörünün adeta çöktüğü İsrail'de, askeri teçhizat giderleri ve yeniden inşa harcamaları nedeniyle büyük kayıplar yaşandı.

“Kayıpların telafisi yıllar alacak, hatta o zamana kadar ekonominin 7 Ekim 2023 öncesindeki gücüne dönüp dönemeyeceği belirsiz.” ifadelerine yer verilen habere göre, ekonomik durumun kötüleşmesinin göstergelerinden biri de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları oldu.

Standard and Poor’s ve Fitch, İsrail’in notunu A+’dan A’ya düşürürken, Moody’s ise İsrail’in güvenliği ve uzun vadeli ekonomik büyüme görünümüne ilişkin belirsizliğin olağan seviyelerin çok üzerinde olduğunu bildirdi.

Ajans ayrıca hem ekonomik büyümenin temel motoru hem de devlet vergi gelirlerinin önemli kaynağı konumunda olan ileri teknoloji sektöründe risklerin arttığına dikkati çekti.

Habere göre, saldırıların başlangıcında itibaren ileri teknoloji sektöründe çalışanlar arasında "kitlesel bir göç" yaşandı.

İsrail İnovasyon Kurumunun verilerine göre de sektördeki büyüme tamamen durdu. Çok sayıda nitelikli profesyonel, ülkeyi kalıcı olarak terk etmeyi seçti. Bu durum, İsrail’in rekabet gücünü tehdit eden bir “beyin göçü” dalgası oluşturdu.

Saldırıların turizm sektörünü tamamen çökerttiği belirtilen haberde ayrıca, büyük hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldığı ve kruvaziyer hatlarının İsrail seferlerini durdurduğu kaydedildi.

Turizm gelirleri önemli ölçüde azaldı

Verilere göre, 2019’da 4,5 milyon turist ve 8,5 milyar dolarlık gelir elde eden İsrail turizmi, 2024 itibarıyla 1 milyon turistin altına düşerek 2,2 milyar dolara geriledi.

Bu da sektör genelinde yüzde 68’lik bir küçülme anlamına geliyor. Oteller, restoranlar, tur operatörleri ve rehberler de bundan doğrudan etkilendi.

İsrail gazetesi Haaretz ise geçen eylül ayında yayımladığı haberinde, saldırıların doğrudan maliyetinin 200 milyar şekeli (60 milyar dolar) aştığını, gelecek yıllarda artan savunma bütçesi ve borç ödemeleriyle bu rakama yüz milyarlarca şekelin daha ekleneceğini aktardı.

Haberde ayrıca 10 bin yedek askerin bir ay boyunca sahada tutulmasının maliyetinin 120 milyon dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail, on yıllardır Filistin’in yanı sıra Suriye ve Lübnan topraklarının bir kısımın da işgal altında tutuyor ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını engelliyor.