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İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait savaş uçağının Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti
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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, El-Hulu ailesine ait eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda evin tamamen yıkıldığı bildirilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin, evin enkazından 5 kişinin cenazesini ve çok sayıda yaralıyı çıkardığı kaydedildi.

Görgü tanıkları da saldırıda aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını, sivil savunma ekiplerinin, evin enkazında kayıp olanları aramayı sürdürdüğünü aktardı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 42 bin 409 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinlinin öldüğü, 99 bin 153 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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