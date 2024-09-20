İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze belediyesine ait piknik alanı yakınındaki Ebulhatal ve Ziyaret ailelerine ait bir evi hedef aldığı belirtildi.

Haberde, hava saldırısı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

WAFA'nın haberinde ayrıca İsrail güçlerinin Gazze şehrinin güneydoğusundaki bazı konutlar ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde birkaç binayı havaya uçurduğu ifade edilirken, olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 551 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Ölü ve yaralılar var

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu ikisi kadın 7 Filistinlinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçağının Gazze'nin Ed-Derec Mahallesi'nde Eş-Şeyh ailesine ait bir evi bombaladığını söyledi.

Saldırı sonucu evin yerle bir olduğunu ifade eden görgü tanıkları, evin içinde bulunanların bazılarının öldüğünü, bazılarının da yaraladığını dile getirdi.

İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya beldesine baskınında 2 Filistinli daha öldü

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin, Kabatiya beldesinde İsrail askerleri tarafından kuşatılan evde ölen 2 Filistinlinin cenazesini çıkardığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun araçlarını ve askerlerini Kabatiya beldesinden çektiğini ve buraya giden yolların açıldığını bildirdi.

İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu en az 9 Filistinli öldü

AA muhabirinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Avde Hastanesindeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar el-Avde Hastanesine götürüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının bir grup Filistinliye roketli saldırı düzenlemesi sebebiyle çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralıların el-Ehli Baptist Hastanesine nakledildiği belirtildi.