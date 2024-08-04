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İsrail'in Gazze'de can kaybı 39 bin 583'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 583'e yükseldi.

Haber Merkezi
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İsrail'in Gazze'de can kaybı 39 bin 583'e çıktı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 303 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 118 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 583'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 91 bin 398'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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