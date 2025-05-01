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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine yönelik saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

7 Ekim 2023'ten bu yana en az 52 bin 365 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi’nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, birkaç kişi yaralandı.

İsrail’in insansız hava aracı ile Gazze’nin güneyindeki Refah kentinin el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli çiftçi yaşamını yitirdi, bazıları da yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde de İsrail saldırılarında yaralanan bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 52 bin 365 Filistinli yaşamını yitirdi, 117 bin 905 kişi yaralandı.

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