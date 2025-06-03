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İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırısında 24 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde insani yardım almak isteyen Filistinlilere ateş açması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırısında 24 kişi yaşamını yitirdi
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İsrail ordusu, insani felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde bir kez daha açlıkla boğuşan Filistinli sivilleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Refah kentinin El-Alem isimli yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'de yardım dağıtım merkezlerinde İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 76'ya çıktı.

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