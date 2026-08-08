İsrail’in Gazze’de sivillere açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaralandı

Olay, yerel halkın sınır hattına yakın bir noktada bulunduğu esnada gerçekleşti. İsrail askeri unsurlarının açtığı ateşle yaralanan 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla en yakın sağlık merkezine sevk edildi. Yaralılar hızla tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri yakından takip ediliyor. Ateş açılmasının ardından sınır koridorunda askeri hareketliliğin gözle görülür şekilde artması, bölgedeki kırılgan dengeleri yeniden sarsıyor.

Derinleşen kıtlık, sağlık krizi ve çocuk ölümleri

Sahada aralıksız süren bombardımanlara eşlik eden tam abluka, Gazze Şeridi'ni geniş çaplı bir kıtlık ve insani çöküşün eşiğine getirdi. Bölgeye temel gıda maddelerinin, temiz suyun ve tıbbi malzemelerin girişinin engellenmesi, özellikle bebekler ve çocuklar başta olmak üzere en savunmasız kitleleri ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Sağlık sisteminin ve hastanelerin tamamen çökmesi, salgın hastalıkların yayılmasına zemin hazırlarken en temel tedavilerin bile yapılamaması sivil kayıpları her geçen gün tırmandırıyor. Uluslararası kurumların yetersiz beslenme ve tedavi eksikliği nedeniyle yaşanan çocuk ölümlerine dair sunduğu acı veriler, bölgedeki trajedinin insani boyutunu en çıplak haliyle ortaya koyuyor.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen sistematik saldırılar ve tarihsel abluka

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi genelinde yürüttüğü ve yıllardır süregelen ablukayı en şiddetli noktasına ulaştıran askeri operasyonları, bölgedeki insani kriz ile sivil kayıpları benzeri görülmemiş bir boyuta taşıdı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen bu sistematik saldırılar, Gazze'nin temel altyapısını, sağlık sistemini ve yerleşim alanlarını tamamen çökertirken, sivil nüfusa yönelik can güvenliği risklerini de kronik bir sorun haline getirdi. Yıllardır devam eden ve bölgeyi dış dünyadan tamamen izole eden iktisadi ve fiziki kuşatma, 7 Ekim 2023 sonrasındaki yoğun bombardıman dalgasıyla birleşerek gıda, temiz su ve tıbbi malzemeye erişimi neredeyse imkansız kıldı. Uluslararası toplumun, insan hakları örgütlerinin ve Birleşmiş Milletler kurumlarının kalıcı ateşkes, insani koridorların açılması ve sivillerin korunması yönündeki tüm çağrılarına, kararlarına rağmen sahada hedef gözetmeksizin gerçekleştirilen bu tür sıcak müdahaleler, Filistin halkının yaşam hakkını doğrudan ve sistematik bir biçimde tehdit etmeye devam ediyor. Gazze'deki bu yapısal yıkım ve kalıcı güvensizlik ortamı, küresel diplomasi masasında somut adımlar atılmadığı müddetçe her gün yeni sivil kayıplarla derinleşiyor.