İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail'in saldırısında 16 Filistinli hayatını kaybetti

Saldırıda 16 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine nakledildi.

Görgü tanıkları ise yardım merkezinin açılmasını bekleyen yüzlerce Filistinlinin hedef alındığı saldırıda yoğun şekilde ateş açılması nedeniyle ölü ve yaralıların bulunduğu alana birkaç saat sonrasında ilk yardım ekipleri ulaşana kadar girilemediğini anlattı.

İsrail ordusu daha önce de defalarca yardım bekleyen Filistinlilere saldırmıştı.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentinin orta kesiminde yer alan cami yakınlarındaki apartman dairesini bombaladı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

İsrail, 27 Mayıs’tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı’nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.