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İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında 2 BM çalışanı hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir araca düzenlediği saldırı sonucu, 2 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail’in Gazze’deki hava saldırısında 2 BM çalışanı hayatını kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir araca düzenlediği saldırı sonucu, 2 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cenazeler Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in düzenlediği İHA saldırısında hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarının cenazeleri, Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Selahaddin Caddesi’nde UNRWA'ya ait bir aracı İHA'dan atılan füze ile hedef aldığı saldırıda iki çalışanın hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan UNRWA merkezini "Hamas'ın komuta merkezi" olduğu iddiasıyla 5 Ekim’de vurmuştu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 18 Ekim'de yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı sayısının 231'e yükseldiğini bildirmişti.

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