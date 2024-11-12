  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan El-Cela Caddesi'nde bir evi vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Er-Rahme Mahallesi'nde de bir evi bombaladı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da iki eve düzenlediği bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

ABD iklim elçisi: İklim mücadelesi Trump döneminde sona ermeyecekABD iklim elçisi: İklim mücadelesi Trump döneminde sona ermeyecekEkonomi
Almanya'dan sonra Hollanda da sınır kontrollerine başlıyorAlmanya'dan sonra Hollanda da sınır kontrollerine başlıyorDünya

 

 

Dünya
Almanya'dan sonra Hollanda da sınır kontrollerine başlıyor
Almanya'dan sonra Hollanda da sınır kontrollerine başlıyor
Trump'ın Dışişleri Bakanlığı!na 'şahin' senatör Marco Rubio'yu aday göstermesi bekleniyor
Trump'ın Dışişleri Bakanlığı!na 'şahin' senatör Marco Rubio'yu aday göstermesi bekleniyor
Trump kabinedeki bir ismi daha belirledi: Ulusal güvenlik danışmanlığına getireceği isim belli oldu
Trump kabinedeki bir ismi daha belirledi: Ulusal güvenlik danışmanlığına getireceği isim belli oldu
Trump
Trump
İklim Zirvesi, Trump 2.0’ın gölgesinde başladı
İklim Zirvesi, Trump 2.0’ın gölgesinde başladı
ABD'den misilleme: Suriye'deki İran bağlantılı gruplara ait 9 hedef vuruldu
ABD'den misilleme: Suriye'deki İran bağlantılı gruplara ait 9 hedef vuruldu