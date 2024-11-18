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İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacı çadırını bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacı çadırını bombalaması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'nin güneyinde sığınmacı çadırını bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneybatısındaki Mevasi bölgesinde bir sığınmacı çadırına düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Han Yunus'un batısında, kıyı şeridinde yer alan Mevasi bölgesindeki bir çadırı hedef aldığını ve saldırının söz konusu çadırın yanı sıra çevredeki diğer çadırlarda da yangına neden olduğunu aktardı.

Filistinli sağlık kaynakları ise AA muhabirine yaptıkları açıklamada, saldırıda 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı kişilerin ise yaralandığını kaydetti.

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