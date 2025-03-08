İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında konuşlanan İsrail güçleri, Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının Refah kentinin doğusunda Ebu Halave bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Gazze kentindeki görgü tanıkları, kentin doğu sınırı yakınında konuşlanan İsrail askeri araçlarından bölgeye yoğun şekilde ateş açıldığını ifade etti.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamasının ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 446 Filistinli öldü, 111 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

İsrail anlaşmadan sonra da sık sık ateşkesi ihlal etti.

Gazze Şeridi'nde Filistinliler sayıyla sebze alıyor

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal edip, insani yardımların girişini durdurarak "sistematik ve kasıtlı" bir aç bırakma politikası izlediği Gazze Şeridi'ndeki halk pazarlarında artan fiyatlar Filistinlileri sayıyla sebze meyve almak zorunda bırakıyor.

İsrail'in soykırım başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana insani yardımlar Filistinlilerin hayatta kalmaları için tutundukları can simidi olurken, İsrail soykırım stratejisinin bir parçası olarak aç bırakmayı silah olarak kullanmaya devam ediyor.

Gazze'de ramazan ayında kurmaya alışkın olunan sofraları hazırlayamayan birçok Filistinli ailenin meyve, sebze, gıda maddelerini satı almaya maddi durumları imkan vermiyor. Yardımların da İsrail'in engelleri dolayısıyla bölgeye girmemesi Filistinlileri daha da zorluyor.

Gazze Şehri’nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi pazarında alışveriş yapan Filistinlilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle sebzeleri, meyveleri kiloyla değil de sayıyla alması dikkatleri çekti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'a baskı yapmak için Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu. Bu adım, Tel Aviv yönetimine yönelik uluslararası alanda geniş çaplı eleştirilere yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail’in kararı nedeniyle Gazze’de gıda fiyatlarının 100 kat arttığını duyurdu.

"Fiyatlar inanılmaz derecede yükseldi"

AA muhabirine konuşan Şeyh Rıdvan çarşısında sebze satan Ziyad Harb, İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle fiyatların inanılmaz derecede yükseldiğini söyledi.

Her şeyin ateş pahası olduğuna işaret eden Harb, pazar tezgahlarında yeterince mal bulunmadığını da belirtti.

Ekonomistlerin Gazze'deki depolama sistemleri uzun süre gıda saklamaya uygun olmadığı için, pazarların hızla boşalmasının kaçınılmaz hale geldiğine işaret ettiğini kaydeden Harb, temel gıda maddelerinin fiyatlarında ciddi artışlar olduğunu, özellikle sebzelerde ortalama yüzde 200 fiyat artışı yaşandığını aktardı.

Harb, "İşsizlik ve gelir kaynağı sıkıntısı nedeniyle Filistinliler artık sebzeleri kilo ile değil, tane ile satın almak zorunda kalıyor." diye konuştu.

Tüccarların, ürünlerin çürümesini önlemek için zararına satış yapmak zorunda kaldığını belirten Harb, sınır kapılarının açılmasını ve gıda yardımlarının girişine izin verilmesini istedi.

"İsrail'in sınır kapılarını kapatması, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdi"

Çarşıya gelen Filistinli Muhammed Aşi, İsrail'in sınır kapılarını kapatmasının, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Aşi, "Sınır kapıları kapalı olduğu için durum çok zorlaştı. Fiyatlar yükseldi ve temel ihtiyaçlarımızı bile alamaz hale geldik" dedi.

Bu şartlar altında Gazze halkının çareyi sebzeleri tane tane almakta bulduğunu ifade eden Aşi, uluslararası toplumu Gazze’deki çaresiz durumu görmeye ve sınır kapılarının açılması için baskı yapmaya çağırdı.

Alışveriş hareketliliği zayıf

Gazze’de kadayıf ustası olan Rula Kerim, İsrail'in yaklaşık 16 ay süren saldırılarının ardından alışveriş hareketliliğinin halen çok zayıf olduğunu söyledi.

İsrail’in sınır kapılarını kapatmasının ürün sıkıntısına ve fiyatların fahiş şekilde artmasına yol açtığını belirten Kerim, “Fiyatlar inanılmaz derecede yüksek, her şey zamlandı ama Filistinlilerin parası yok. İnsanlar parayı nereden bulacak?” dedi.

Kerim, artan fiyatların kadayıf tatlısı satışlarını da etkilediğini kaydetti.

Fiyat denetimleri ve ticari sınırlamalar

Gazze İçişleri Bakanlığı Polis Teşkilatı'na bağlı Tedarik Araştırma Dairesi, sınır kapılarının kapatılmasının yol açacağı yüksek fiyatlara karşı mücadele etmek amacıyla son günlerde marketler ve dükkanlar üzerinde "yoğun" bir izleme çalışması yürüttü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tedarik Araştırma Dairesi'nin "ihlal yapan" 8 tüccarı gözaltına alırken, 53 tüccardan da Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen fiyatlandırmaya uyma taahhüdü aldığı belirtildi.

Açıklamada, 8 tüccarın gözaltına alınmasının sebebini, vatandaşların temel ihtiyaçlarını fırsata çevirerek fiyatları yükseltmeleri olduğu kaydedildi.