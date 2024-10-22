  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesi ile Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yerinden edilen Filistinlilere düzenlediği topçu saldırıda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda da 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail havadan attığı bildirilerle halkı göçe zorluyor

Öte yandan görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Meşru Beyt Lahiya'ya havadan bildiriler attı.

Bildirilerde Filistinlilerden "bölgeyi terk ederek Gazze'nin güneyine gitmeleri" istendi.

Meşru Beyt Lahiya'ya bildirilerin atılması ile topçu ateşi açılmasının aynı zamanda gerçekleştiği aktarıldı.

Arap Birliği Gazze için acil toplanacakArap Birliği Gazze için acil toplanacakDünya
Hizbullah, Tel Aviv'e füze fırlattıHizbullah, Tel Aviv'e füze fırlattıDünya

 

Dünya
Elon Musk'a dava! Blade Runner 2049 filmi yapımcıları telif hakkı ihlali için harekete geçti
Elon Musk'a dava! Blade Runner 2049 filmi yapımcıları telif hakkı ihlali için harekete geçti
Yunanistan'da grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı durduruldu
Yunanistan'da grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı durduruldu
Avrupa’da hibrit otomobil satışları ilk kez benzinli modelleri geçti
Avrupa’da hibrit otomobil satışları ilk kez benzinli modelleri geçti
Yeni isim kim olacak? Hamas'ın yeni liderine ilişkin kritik karar...
Yeni isim kim olacak? Hamas'ın yeni liderine ilişkin kritik karar...
ABD seçimlerinde Harris-Trump arasında McDonald's yarışı
ABD seçimlerinde Harris-Trump arasında McDonald's yarışı
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim" çağrısında bulundu
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Gazze'de "medyaya engelsiz erişim" çağrısında bulundu