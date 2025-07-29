  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12'si çocuk 36 Filistinli hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kadınlardan birinin hamile olduğu, karnındaki bebeğin de olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli hayatını kaybetti
Takip Et

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15'i kadın, 12'si çocuk olmak üzere 36 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivillerin yaşadığı evleri, yardım dağıtım noktalarında bekleyen sivilleri hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda evleri bombaladı. Saldırıda 14'ü kadın, 12'si çocuk olmak üzere 30 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren kadınlardan birinin hamile olduğu, karnındaki bebeğin de olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cedid Mülteci Kampı'nda da bazı evleri bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında Haydar Kavşağı yakınlarında bir apartman dairesini hedef aldı. Bombardımanında bir karı-koca hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınında yardım bekleyen sivillerin toplandığı alana düzenlenen İsrail saldırısında ise 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, gece saatlerinde de Gazze kentinin doğusunda ve Han Yunus'ta evleri bombalamayı sürdürdü.

Kanada'dan Filistin meselesinde iki devletli çözüm açıklamasıKanada'dan Filistin meselesinde iki devletli çözüm açıklamasıDünya
İsrailli muhalif lider Lapid: Gazze'ye saldırılar durmazsa dünya İsraillilere kapılarını kapatacakİsrailli muhalif lider Lapid: Gazze'ye saldırılar durmazsa dünya İsraillilere kapılarını kapatacakDünya

 

Dünya
AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirme sözünü tutmasını bekliyor
AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirme sözünü tutmasını bekliyor
Hollanda hükümeti, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı
Hollanda hükümeti, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı
Trump’tan Epstein açıklaması: Adasına davet edildim ama hiç gitmedim
Trump’tan Epstein açıklaması: Adasına davet edildim ama hiç gitmedim
İsrail ordusu, Oscar kazanan Filistinli yönetmeni gözaltına aldı
İsrail ordusu, Oscar kazanan Filistinli yönetmeni gözaltına aldı
Çin'de şiddetli yağışlar sele dönüştü! 30 kişi yaşamını yitirdi
Çin'de şiddetli yağışlar sele dönüştü! 30 kişi yaşamını yitirdi
Kanada'dan Filistin meselesinde iki devletli çözüm açıklaması
Kanada'dan Filistin meselesinde iki devletli çözüm açıklaması