İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 41 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılası devam ediyor

Güneydeki Refah kentinde, "ölüm tuzakları" olarak nitelenen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere yoğun şekilde ateş açması sonucu 32 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, gıda malzemeleri alabilmek için sözde yardım dağıtım noktaları yakınında bekleyen Filistinlileri ateş açarak öldürmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Felaket seviyedeki kıtlık ve ABD yardım merkezleri yakınında yaşanan kanlı katliamlar Gazze'deki binlerce vatandaşın hayatını tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de temel gıda maddelerinde ciddi kıtlık ve beslenme yetersizliğinin yaşandığına vurgu yapılan açıklamada, Gazze'de "bu felaketin sonuçlarını tedavi edecek tıbbi imkanların bulunmadığı" kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölüm oranlarında önemli bir artışın yaşandığı aktarıldı.

Uluslararası sessizliğin devam etmesi halinde benzeri görülmemiş sağlık ve insani felaketin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler, insan hakları kuruluşları ve uluslararası topluma İsrail'in yardım bekleyenleri hedef alan katliamlarını durdurmak, güvenli ve düzenli gıda, ilaç ve yakıt tedariki için insani yardım koridorları açmak üzere "acil ve etkili bir şekilde harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef aldı

Han Yunus kentinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun Et-Tabiin Okulu yakınındaki yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alması sonucu 7 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Kentteki Şifa Hastanesi yakınında İsrail ordusunun bir daireyi bombalaması sonucu da yaralananlar oldu.

"Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sı İsrail'in saldırı tehdidi altındaki bölgeler haline geldi"

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından hazırlanan raporda diğer BM kurumlarının verilerine de yer verilerek Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun, ateşkesi bozarak şiddetli saldırılarını başlattığı 18 Mart'tan bu yana Gazze'de Filistinlilere 55 "sürgün emri" çıkardığı belirtildi.

Yüz ölçümü yaklaşık 365 kilometrekare olan Gazze Şeridi'nin 297,6 kilometrekaresinin İsrail ordusunun çıkardığı "sürgün emirleri altında kaldığı" vurgulandı.

Raporda, Gazze'nin yüzde 86,3'ünün İsrail'in "askeri bölge" veya "sürgün emri" çıkardığı bölgeler içinde olduğuna dikkat çekildi.

Filistinlilerin Gazze'de "gittikçe daralan alanlara hapsolduğu" belirtilen raporda, İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana 737 bin Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarını başlatmasından bu yana ayrıca Gazze'de 330 UNRWA çalışanının öldürüldüğü vurgulandı.

İsrail'in insani yardım girişini kısıtladığı Gazze'de, gıda güvenliği durumunun kötüleşmeye devam ettiği, Gazze'deki UNRWA sağlık tesislerinde muayene edilen her 10 çocuktan birinin yetersiz beslendiği belirtildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'deki Filistinlilerin genellikle besleyici açıdan yetersiz tek öğünle hayatta kalmaya çalıştığı, bazılarının günlerce yemek yiyemediği vurgulandı.

Gazze'ye ulaştırılan yakıt miktarının sınırlı olduğu aktarılan raporda, sağlık ve iletişim hizmetleri dahil kritik hizmetlerin durma riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

"Sağlık tesislerinde yeterli ilaç yok"

UNRWA'ya ait tıbbi hizmetlerin yetersiz kaynaklara sahip olduğu aktarılan raporda, temel ilaçların yüzde 60'ının tükendiği, hipertansiyon ve yetişkinler için antibiyotiğin bulunmadığı kaydedildi.

İsrail'in kuşatmasını sıkılaştırarak insani yardım girişini büyük oranda engellediği 2 Mart'tan bu yana UNRWA'nın ilaç ve tıbbi malzeme dahil hiçbir insani yardım getirmesine izin verilmediğine dikkat çekildi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten sonra 10 bin bebek doğdu

Gazze'de doğum kayıt sisteminin aksadığı ifade edilen rapora göre ayrıca, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 10 bin bebeğin dünyaya gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Gazze'de UNRWA'ya ait tesislerin yarısının İsrail'in "askeri bölge" olarak tanımladığı veya "sürgün emri çıkardığı" alanlarda kaldığı ifade edildi.

Filistin'den Gazze'deki "açlık soykırımının" durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından açıklama yaptı.

Şeyh, "Filistin yönetimi, dünya ülkelerine ve liderlerine acil mesajlar göndererek, Filistin halkına aç bırakmak suretiyle uygulanan ve Gazze'deki çocukları yok eden açlık soykırımının bitirilmesi için acil ve ciddi adımlar atılmasını talep etti." ifadesini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, Gazze'deki durumun, yaşananlara sessiz kalanlar için utanç verici olduğunu belirterek İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve Filistin halkının kurtarılması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'den 10 esirin daha serbest bırakılacağını açıkladı

Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı görüşme sırasında Başkan Donald Trump, gazetecilere açıklamada bulundu.

Trump, "(Gazze'den) Esirlerin çoğunu geri aldık. Çok yakın zamanda 10 esir daha serbest kalacak ve bunun olabildiğince hızlı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çabalarına da değinen Trump, "Steve Witkoff muhteşemdi. Bu konuda harika iş çıkardı. Kendisi iyi bir adam ve iyi bir anlaşma yapıcı." ifadesini kullandı.

Trump konu hakkında daha fazla detay vermedi.