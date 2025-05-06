İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti

Kuveyt Özel Sahra Hastanesi'nden alınan bilgiye göre İsrail, güneydeki Han Yunus kentinin batısında yer alan, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırı bombaladı.

Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Han Yunus'un güneydoğusundaki Fahari beldesi ile orta kesimindeki apartman dairesini hedef alan saldırılarda 1 Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

Avde Ehli Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Sevarha Okulu yakınlarındaki bir eve düzenlediği saldırıda, biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu topçu atışlarıyla Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebira'nın kuzeyinde yer alan bir evi top atışıyla vurdu.

İsrail topçu atışlarıyla Gazze kentinin doğusunu da hedef aldı. Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerini bombalamaya devam eden İsrail askerleri, Beyt Lahiya beldesinin kuzeyindeki bir robotu patlattı.

UNRWA: Yüz binlerce Gazzeli iki veya üç günde ancak bir öğün yemek yiyebiliyor

UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir insani yardımın girişine izin vermediği Gazze'deki açlığın boyutlarına dikkati çekti.

Gazze'de yüz binlerce Filistinlinin iki veya üç günde bir sadece tek öğün yemek yiyebildiğini belirten Ebu Hasene, İsrail'in uyguladığı açlık politikası nedeniyle 66 binden fazla çocuğun da ciddi boyutlarda yetersiz beslenme sorunu yaşadığını kaydetti.

Ebu Hasene ayrıca UNRWA'nın BM standartlarına uymadığı için İsrail'in yardım planının bir parçası olmayacağını vurgularken, "İsrail'in sunduğu planın, en az hareketliliğe sahip ve en savunmasız kesimler dahil olmak üzere Gazze'nin büyük bir bölümünün erzaksız kalacağı anlamına geldiği" uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili dün yerel basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne geniş çaplı saldırıların başlamasının ardından yardım ulaştırılması planının uygulanacağını iddia etmişti.

Saldırılarla beraber Gazze'nin güneyine sürülecek Filistinlilere yardım dağıtımları için Refah'ta bir bölgenin belirleneceğini öne süren yetkili, yardım almak isteyen Filistinlilerin İsrail askerlerince "güvenlik taramasından" geçirileceğini söylemişti.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümleri dahil büyük bir insani felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail, esir takası anlaşmasıyla serbest kalan Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Nablus'un Rafidya Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında Filistinli Vail el-Cağub, İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail hapishanelerinde 24 yıl tutulan Cağub, Ocak 2025'te İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir takası kapsamında serbest kaldıktan sonra İsrail ordusunun yeniden gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 9'a çıktığını söyledi.

Serahine, söz konusu 9 Filistinliden 4'ünün hâlâ İsrail hapishanesinde tutulduğunu belirtti.

Esir takası kapsamında serbest kalanların gözaltına alınmasına tepki gösteren Serahine, "İsrail'in tüm anlaşmaları ihlal ettiğini" vurguladı.