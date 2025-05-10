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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, 5'i aynı aileden 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık kaynaklarından alınana bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Talib" ailesinin kaldığı çadırı bombalaması sonucu anne, baba ve 3 çocukları hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde de bir Filistinli, İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi’nde hava ve kara saldırılarıyla çok sayıda evi hedef aldı.

Refah'ın kuzey sahilinde Filistinli bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti.

Yine Refah’ın batısında sivillerin toplandığı bir noktaya düzenlenen topçu saldırısında 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesi ile Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyinde gece boyunca aralıklı topçu saldırıları düzenlendiğini aktardı.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda şimdiye kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 172 binden fazla Filistinli öldü veya yaralandı, 11 binden fazlası ise kayboldu.

Saldırılar uluslararası çağrılara ve Uluslararası Adalet Divanı'nın durdurma kararlarına rağmen sürüyor.

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