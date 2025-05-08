İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Tel er-Rabi İlkokulu yakınında Reyyan ailesine ait bir eve düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

Arama kurtarma ekipleri, evin enkazı altında hayatta olduğu düşünülen bir kadını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen topçu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aynı bölgede, es-Sumud Kampı çevresinde bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralandı.

Yerel kaynaklar da Han Yunus açıklarında İsrail deniz güçlerinin saldırısında iki balıkçının yaralandığını, ayrıca kentin "Batn es-Semin" bölgesinin topçu atışlarıyla hedef alındığını bildirdi.

Birkaç gün önce de el-Bureyc Kampı’nda yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulun bombalanması sonucu kaybolan bir çocuğun cesedine bu sabah ulaşıldı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 171 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de soykırım niteliğinde saldırılar sürdürüyor. Bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 171 binden fazla kişi yaşamını yitirdi ya da yaralandı; 11 binden fazla kişi ise hala kayıp.