  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi
Takip Et

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de farklı haber ajansları için kameraman olarak çalışan gazeteci Ömer Salah ed-Deyravi'nin evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda Filistinli gazeteci Deyravi ile anne ve babasının hayatını kaybetti

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesindeki evine düzenlenen bombardımanda Filistinli gazeteci Deyravi ile anne ve babasının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öldürülen gazeteci sayısı 202'ye yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve tüm basın yayın kurumlarına Gazze'deki meslektaşlarına karşı işlenen sistematik suçları kınamaları çağrısı yapılırken, uluslararası toplumdan da İsrail'e karşı uluslararası mahkemelerde caydırıcı bir adım atma talebinde bulunuldu.

İsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybettiİsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybettiDünya
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktıAfganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma çıktıDünya
Trump: ABD'de ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyorTrump: ABD'de ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyorDünya

 

Dünya
Almanya, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere 1000 Euro ödeyecek!
Almanya, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere 1000 Euro ödeyecek!
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu ulaşım ücretsiz oldu
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplu ulaşım ücretsiz oldu
Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Yetkililerden "evden çıkmayın" uyarısı!
Dünyanın en kirli şehri belli oldu: Yetkililerden "evden çıkmayın" uyarısı!
İspanya'ya 2024'ün ilk 11 ayında turist akını!
İspanya'ya 2024'ün ilk 11 ayında turist akını!
İsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybetti
İsrail, Gazze'de evlere hava saldırıları düzenledi! En az 11 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin savunma yasası küresel gerilimi zirveye çıkarıyor
ABD’nin savunma yasası küresel gerilimi zirveye çıkarıyor