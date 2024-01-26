İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 26 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.

Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail saldırılarında ölen sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.