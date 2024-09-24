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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 kişi hayatını kaybetti, 641 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli yaşamını yitirdi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 354 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 285 kişi hayatını kaybetti, 641 kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 41 bin 467 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralı sayısı da 95 bin 921'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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