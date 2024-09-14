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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 321 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 321 kişi hayatını kaybetti, 882 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 321 Filistinli yaşamını yitirdi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 344 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 64 kişinin yaşamını yitirdiği, 155 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 321 kişi hayatını kaybetti, 882 kişi de yaralandı.

7 Ekim'den bu yana 41 bin 182 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 182'e, yaralı sayısı da 95 bin 280'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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