İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 456 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 334 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 42 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi de yaralandı.

Son 10 günde 456 kişi hayatını kaybetti, 930 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 456 kişi hayatını kaybetti, 930 kişi de yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 40 bin 861 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 861'e, yaralı sayısı da 94 bin 398'e yükseldi.