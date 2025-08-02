İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 29 Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde evlerini hedef aldığı 5 kişilik ailenin tamamı yaşamını yitirdi.

Beldede İsrail ordusunun Filistinlileri hedef alan saldırısında 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'nin güneyinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail İHA'sının Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı "Asda Hapishanesi" yakınında bir çadırı hedef alması sonucu da bir anne ve kızı yaşamını yitirdi.

Güneydeki Refah kentinde, İsrail ordusunun, ABD-İsrail güdümlü sözde insani yardım dağıtım merkezi yakınında yiyecek bulma ümidiyle bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus ile Gazze kentindeki ABD-İsrail güdümlü yardım dağıtım merkezi yakınında Filistinlileri hedef alması sonucu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin Ayidiyye Caddesi yakınında İsrail ordusunun bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un güneyinde ise evleri ve binaları havaya uçurmaya devam etti.

"İsrail'in yol açtığı güvenlik kaosundan dolayı yardım tırlarının çoğu yağmalandı"

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'ne yalnızca 73 insani yardım tırının girişine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'ye giren 73 yardım tırının çoğu işgalci İsrail'in sistematik ve kasıtlı olarak neden olduğu açlık ve güvenlik kaosu nedeniyle yağma ve hırsızlığa maruz kaldı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in soykırım uyguladığı ve altyapının çökmesine neden olduğu Gazze Şeridi'nde sağlık, gıda ve hizmetlerin asgari düzeyde sağlanabilmesi için günlük en az 600 yardım tırına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in uyguladığı "aç bırakma suçu, sınır kapılarını kapalı tutması ve insani yardımların girişini kısıtlaması en güçlü şekilde kınanırken Gazze'deki insani felaketten İsrail'in yanı sıra onu destekleyen ülkeler de sorumlu tutuldu.

Medya Ofisi, sınır kapılarının derhal açılması ve yeterli miktarda insani yardım ile bebek mamasının Gazze'ye ulaştırılması çağrısında bulundu.

Gazze insani kriz derinleşiyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk olmak üzere 162 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi yaralandı.