İsrail'in Gazze'ye gece boyu sürdürdüğü saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "Ebu Dakka" ailesine ait evi bombalaması sonucu bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu yerinden edilmiş çok sayıda Filistinlinin barındığı Mevasi bölgesinin Han Yunus'ta kalan kısmında Filistinlilerin çadırlarına ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde de İsrail ordusunun "Hammude" ailesine ait evi bombalaması sonucu 11 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları, İsrail saldırısında hayatını kaybedenlerin cesetlerinin bölgedeki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildiğini ve çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğunu belirtti.

Kaynaklar, enkaz altında kalanların da olduğunu ifade etti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ed-Debaki" ailesine ait evi hedef alması sonucu ise 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde İsrail ordusunun "Selman" ailesine ait evi bombalaması sonucu da 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda da İsrail ordusunun "el-Cedili" ailesine ait evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Topçu birlikleri de kampın kuzeybatı bölgelerini bombaladı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde topçu atışlarıyla Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerini hedef alırken, insansız hava araçları da bölgede alçak uçuş yaptı.

İsrail ordusu, Deyr el-Belah kentinin doğu bölgelerini topçu atışlarıyla bombalamayı sürdürdü.

7 Ekim'den bu yana 40 bin 223 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.