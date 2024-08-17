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İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli öldü

İsrail savaş uçakları gece boyunca Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli öldü
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide kasabasının güney girişinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda en az 10 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ev ve çadırları hedef aldılar

Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef alan saldırıda ise 1 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed bölgesi yakınlarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ateş açılırken, Avrupa Hastanesi yakınlarında da bir ev bombalandı. Bu saldırılarda da yaralananlar oldu.

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