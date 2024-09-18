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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 348 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 272'ye yükseldi

​​​​​​​İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 272'ye yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda ise 20 Filistinli yaşamını yitirirken, 54 Filistinli yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 348 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 272'ye yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 348 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 20 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim'den bu yana 41 bin 272 Filistinli yaşamını yitirirken, 95 bin 551 Filistinli ise yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 272'ye, yaralı sayısının da 95 bin 551'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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