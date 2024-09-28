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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 358 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor. 358 gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 586'ya yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları 358 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 586'ya yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 358 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "4 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 52 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 118 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 586'ya, yaralı sayısının da 96 bin 210'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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