İsrail'in Gazze'ye saldırıları 363 gündür sürüyor! Can kaybı 41 bin 788'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 363 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "8 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 99 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 169 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 788'e, yaralı sayısının da 96 bin 794'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Derviş ailesine ait evi bombaladı.

Sivil savunma ekipleri, saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi ile çok sayıda yaralıyı enkaz altından çıkardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra ve Zeytun mahallelerinin doğusuna topçu saldırıları düzenledi ve ateş açtı.

İsrail güçleri, üniversite bölgesi çevresinde yer alan bazı konutları da havaya uçurdu.

İsrail'in "Quadcopter" tipi insansız hava aracıyla Sabra Mahallesi'ndeki Sabra Okulu yakınına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Aksa Şehitleri Hastanesi tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Nusayrat Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden 1 ölü ve 7 yaralının hastaneye getirildiği bilgisi verildi.

Görgü tanıkları da Nusayrat Kampı'nın batısında yer alan Ebu Havsa ailesine ait evin bombalandığını, saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktardı.

Tanıklar, kampın batısında konuşlanan İsrail güçlerine ait askeri araçlardan, kampta vatandaşların evlerine doğru top atışlarının yoğunlaştığını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı bölgelerine de topçu saldırıları düzenlediği ve ateş açtığı aktarıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir kadın ile eski tutukluların da bulunduğu 15 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, askerlerin gözaltına aldığı Filistinlilerin aile fertlerini darp ve tehdit ettiği de ifade edildi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini 100'ü aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 722 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.