İsrail'in Gazze'ye saldırıları 426 gündür sürüyor: Can kaybı 44 bin 580'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 426 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 48 kişinin hayatını kaybettiği, 201 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda hedef aldığı Mikdad ailesine ait bir evden 3 Filistinlinin naaşını ve çok sayıda yaralıyı çıkardığı belirtildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesi, ölen 2 kişi ile 38 yaralının hastaneye getirildiğini açıkladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun dün gece Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki yerleşim bölgelerini hedef alan saldırıları geniş çaplı yıkıma yol açtı.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Netzarim Koridoru çevresindeki binaları havaya uçurdu. Bölgede patlama sesleri duyuldu ve duman bulutları yükseldi.

İsrail ve ABD basınında çıkan haberlerde, Netzarim Koridoru'ndaki binaların havaya uçurulması, iletişim, su ve diğer altyapıların kurulmasının, İsrail'in Gazze Şeridi'ni uzun süre işgal etme niyetinin en büyük göstergelerinden olduğu kaydedildi.

İsrail'e ait "Quadcopter" tipi dronları Nusayrat'ın batı bölgelerine ateş açtı. İsrail askeri araçları ise Bureyc ve Megazi'nin doğusunda aralıklı olarak ateş açtı.

Ayrıca İsrail helikopterlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin merkezi ve doğusuna yoğun saldırı düzenledi.

İsrail topçu birlikleri de Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava ve Sabra mahallelerini bombaladı.

İsrail askeri araçları ve helikopterleri kentin güneybatısındaki Şeyh Aclin Mahallesinin batı bölgelerine saldırı düzenledi. İsrail topçu birlikleri de Gazze kentinin batısındaki Mina ve Ensar bölgelerinin hava sahasına sis bombası attı.

İsrail ordusunun Beyt Lahiya beldesindeki Filistinlilerin evlerini havaya uçurması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. İsrail askerleri yerinden edilmiş insanları Beyt Lahiya'dan Gazze kentinde doğru gitmeye zorladıktan sonra onlara ateş açtı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki "Ebu Hüseyin Okulu"nu bombalaması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze'de bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir eve saldırı düzenlendi.

Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı, sivil savunma ekiplerinin enkazda arama - kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Endonezya Hastanesine düzenlediği saldırıda da 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail basını, Mısır'ın İsrail ve Hamas'a yeni bir ateşkes teklifi sunduğunu öne sürdü

Öte yandan İsrail basınından yer alan haberlere göre, İsrail'deki siyasiler günlerdir saldırıları durdurmaya yönelik yeni bir öneriyi konuşuyor.

Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin birçok öneriyi reddetmesinin ardından Tel Aviv'e uygun bir anlaşmaya varmak için "ciddi bir fırsat" bulunduğu öne sürüldü.

Netanyahu yönetimi bir yılı aşkın bir süredir, ateşkes ve esir değişimi anlaşmaları için engel tarafın Hamas olduğunu iddia ederek Filistinlilere yönelik soykırımı sürdürüyor.

İsrail basınında yer alan haberlere ilişkin Mısır tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, İsrail resmi devlet televizyonu KAN, Mısır'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir teklif sunduğunu iddia etti.

KAN'ın haberinde, "İsrailli bir müzakere heyetinin gelecek hafta Kahire'ye gideceği, ancak bunun Hamas'ın Mısır'ın önerisine vereceği tepkiye bağlı olduğu" kaydedildi.

Haberlerde ayrıca, İsrail hükümetinin bugünkü toplantısında İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler ve Mısır'ın yeni anlaşma teklifi ele alınacağına işaret edildi.

Mısır'ın teklifi çerçevesinde "ciddi ve ileri seviyede telefon görüşmeleri" yapıldığı aktarıldı.

KAN'ın haberinde adı paylaşılmayan İsrailli güvenlik yetkilisinin "Askeri bir operasyonda kaçırılan kişilerin canlı olarak geri getirilmesi neredeyse imkânsız ve mümkün olan en kısa sürede taviz vermeyi gerektirse bile bir anlaşmaya varılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar İsrailli haber sitesi Ynet'e yaptığı açıklamada, "Başbakan bir anlaşmayı masaya koyarsa, onu destekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise 103 FM'e yaptığı açıklamada, bir esir değişim anlaşması ve Gazze'de tam bir ateşkes imzalamayı reddettiğini yineledi ve bunun "kırmızı çizgileri" olduğunu söyledi.