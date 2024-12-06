İsrail'in Gazze'ye saldırıları 427 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 612'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 427 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

DSÖ'nün Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki 278 misyonundan yüzde 58'i engellendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırılarının devam ettiğini ve bunun sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini kaydeden Peeperkorn, "Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya Hastanelerine erişim ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Kritik tıbbi malzeme, yakıt ve kan ünitesinde kıtlık yaşandığı bildiriliyor." dedi.

Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırıların devam ettiğini belirten Peeperkorn, dün hedef alınan bu hastanede 16 yaşında bir çocuğun öldüğünün ve 12 kişinin ise yaralandığının bildirildiğini aktardı.

Peeperkorn, DSÖ'nün Gazze'deki misyonlarının İsrail'in saldırılarından ve müdahalelerinden ciddi manada etkilendiğine işaret ederek "Ekim 2023-4 Aralık 2024 döneminde Gazze'de DSÖ öncülüğünde planlanan 273 misyonun yüzde 58'i reddedildi, iptal edildi veya engellendi. Gazze'nin kuzeyinde daha da az misyon tamamlandı." dedi.

DSÖ'nün Gazze'den tıbbi tahliyeleri desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Peeperkorn, "7 Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 325 hasta Gazze dışına tahliye edildi. Bunlardan 4 bin 947'si, 7 Mayıs'tan önce (İsrail tarafından kapatılmadan) Refah Sınır Kapısı üzerinden tahliye edildi ve bunların arasında 4 bin 43 çocuk da vardı." ifadelerini kullandı.

"Gazze genelinin tıbbi tahliyeye ihtiyacı var"

Gazze genelinde en az 12 bin hastanın hayatta kalabilmesi için hala tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Peeperkorn, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarından önce Gazze'de her gün yaklaşık 100 hastanın özel tedavi almak için tahliye edildiğini hatırlattı.

Peeperkorn, "7 Ekim 2023'ten 6 Aralık 2024'e kadar 591'i Gazze'de ve 658'i Batı Şeria'da olmak üzere, sağlık hizmetlerine yönelik 1249'dan fazla saldırı doğruladık." dedi.

AA muhabirinin, "İsrail ordusu, Gazze'nin El-Mavasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef alıyor. Bunun sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Sizce bu insanlar kış şartlarında çadırları dahi vurulurken nasıl hayatta kalabilir?" sorusunu yanıtlayan Peeperkorn, çadırların durumu ve mevcut şartları konusunda çok endişeli olduklarını söyledi.

Peeperkorn, Gazze'de kış mevsimi için yeterli hazırlık yapılmamasının da tedirgin edici olduğunu kaydederek, ateşkes ve insani yardım çalışanlarının görevlerini gerektiği gibi gerçekleştirmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.