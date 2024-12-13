İsrail'in Gazze'ye saldırıları 434 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 875'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 434 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 40 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 875 kişi hayatını kaybetti, 106 bin 454 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 875'e, yaralı sayısının da 106 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.