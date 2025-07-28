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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 13 Filistinli daha yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 13 Filistinli daha yaşamını yitirdi
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Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

"Kıtlık giderek şiddetleniyor ve İsrail soykırıma devam ediyor"

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesinde "Zareb" ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

 

Han Yunus'un batısında İsrail ordusunun "Nevfel" ailesine ait 3 katlı evi hedef alması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki el-Meğazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

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