İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırlar ve evleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi

Gazze kentindeki Derec Mahallesi'nde bir evin vurulduğu saldırıda 2 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan kabri yakınlarında yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın hedef alındığı saldırıda ise 9 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Kadisiyye Mülteci Kampı'nda bulunan çadırları da hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde Filistinlilerin kaldığı çadırın bombalandığı saldırıda aralarında bir çocuk ile bir genç kızın bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusu 11 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılar kapsamında robot patlayıcılar, topçu atışlarıyla evleri havaya uçurmaya, bölgedekileri zorla yerinden etmeye devam ediyor.