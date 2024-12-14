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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Can kaybı 44 bin 930'a yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak, 44 bin 930'a yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Can kaybı 44 bin 930'a yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 435 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 55 kişinin hayatını kaybettiği, 170 kişinin yaralandığı belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 930 kişi hayatını kaybetti, 06 bin 624 kişi ise yaralandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 930'a, yaralı sayısının da 106 bin 624'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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