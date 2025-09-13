İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Can kaybı son 24 saatte 47 artarak 64 bin 803'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 47 ölü ve 205 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 253 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 52 bin 223 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 484'e, yaralananların sayısının da 18 bin 117'ye ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 803'e, yaralıların sayısının 164 bin 264'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de ikisi çocuk 7 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde son 24 saatte ikisi çocuk 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 145'i çocuk olmak üzere 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 30'u çocuk 142 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail, Gazze’de UNRWA’ya bağlı 3 okulu vurdu, binlerce kişi yerinden oldu

İsrail ordusu, Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA), Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okulunu bombalayarak, söz konusu okullarda yaşayan binlerce kişiyi yerinden etti.

Görgü tanıkları, yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya bağlı Es-Sitt Sura, El-Aliye ve Şuhaybir okullarına şiddetli bombardıman düzenlediğini bildirdi.

Bu okulların, Gazze Şehri'nin kuzey ve güneyindeki İsrail bombardımanından kaçan ve şehri terk edip güneye göç etmeyi reddeden binlerce yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığını aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bu okullarda yaşayanlara telefonla uyarıda bulunarak okullara saldırı düzenleyeceğini belirterek tahliye etmelerini istediğini, ancak özel eşyalarını almaları için yeterli zaman tanımadığını kaydetti.

Hedef alınan yerleşim bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş kişiler ve Filistinlilerin tahliye sinyalini aldıklarında panik ve korkuya kapıldıklarını ve bölgeyi hemen terk etmeye çalıştıklarını aktaran görgü tanıkları, ancak İsrail'in bu saldırıyı, tahliyelerin devam ettiği ve Filistinlilerin hala sokaklarda olduğu sırada düzenlediğini ifade etti.

Bu arada AA muhabiri, İsrail ordusunun ayrıca En-Nasr Mahallesi'nin batısındaki El-Feyruz Kuleleri bölgesinde çok katlı bir konut binasını ve şehrin güneyindeki Es-Sina'a Caddesi'ndeki bir evi bombaladığını dile getirdi.

İsrail'in saldırılarında ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail, Gazze kentindeki çok katlı bir binaya daha saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze kentinin Tel el-Heva semtindeki "Nur" isimli çok katlı binaya saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, binanın Hamas tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Açıklamada, binaya düzenlenen saldırı sırasında hassas mühimmat kullanıldığı ileri sürülse de binanın yerle bir olduğu görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Saldırıdan önce İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Gazze kentindeki Nur kulesinin kırmızı işaretli olduğu bir görüntü paylaşmıştı.

Gazze kentindeki 727, 786, 726 ve 784 numaralı bloklarla, kırmızı işaretlenmiş bina ve Safad Caddesi'ndeki çadırlarda yaşayanlara bulundukları yeri terk etme uyarısı yapan Adraee, İsrail ordusunun bu bölgelere kısa süre içinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 64 bin 803 kişi hayatını kaybetti, 164 bin 264 kişi yaralandı.