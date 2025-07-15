  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Düzenlenen saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Düzenlenen saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Düzenlenen saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi
Takip Et

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yer alan Şati Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.

İsrail'in saldırıları 7 Ekim 2023'ten bu yana sürüyor

Saldırıda "Nassar" ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, hedef alınan evin yıkıldığını, patlama neticesinde yangın çıktığını ve enkaz altında kalanların olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kentinin kuzeyinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki El-Babeydi Caddesi'nde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef aldı. Bombardımanda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Er-Rimal Mahallesi'nde de sığınmacıların kaldığı bir çadırın bombalandığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, kuzeyde yer alan Cibalya'nın doğusuna yoğun topçu atışları eşliğinde binaları ve altyapıyı sistematik şekilde yıkmaya devam ediyor.

New York belediye başkanlığı ön seçimini kaybetmişti! Cuomo, yarışı bağımsız aday olarak sürdürecekNew York belediye başkanlığı ön seçimini kaybetmişti! Cuomo, yarışı bağımsız aday olarak sürdürecekDünya
Suriye güvenlik güçleri Süveyda şehir merkezine girecekSuriye güvenlik güçleri Süveyda şehir merkezine girecekDünya

 

Dünya
Çin-Rusya işbirliği derinleşiyor: Xi ve Lavrov’dan ‘Putin ziyareti’ öncesi kritik görüşme
Çin-Rusya işbirliği derinleşiyor: Xi ve Lavrov’dan ‘Putin ziyareti’ öncesi kritik görüşme
Trump’ın Eğitim Bakanlığı ile kararına mahkemeden onay geldi
Trump’ın Eğitim Bakanlığı ile kararına mahkemeden onay geldi
AB’den Rusya’ya 18’inci yaptırım paketi hamlesi! Kallas: Anlaşmaya çok yakınız
AB’den Rusya’ya 18’inci yaptırım paketi hamlesi! Kallas: Anlaşmaya çok yakınız
AB Dışişleri Bakanları, İsrail'e yaptırımları görüşmek için toplandı
AB Dışişleri Bakanları, İsrail'e yaptırımları görüşmek için toplandı
IKBY’de ABD’li şirketin çalıştığı petrol sahasında patlama
IKBY’de ABD’li şirketin çalıştığı petrol sahasında patlama
Tartışmalı adalarda yeni gerilim! Güney Kore, Japonya’ya rest çekti
Tartışmalı adalarda yeni gerilim! Güney Kore, Japonya’ya rest çekti