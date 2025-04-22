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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Gece düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi yaşamını yitirdi

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlayan İsrail, gece Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Gece düzenlenen saldırılarda en az 14 kişi yaşamını yitirdi
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İsrail savaş uçakları, gecenin geç saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus, kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef aldı.

İsrail ateşkes dinlemiyor! Gazze Şeridi'ne saldırılar sürüyor

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Han Yunus'un merkezindeki Es-Sikke bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Han Yunus'un El-Ketibe Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırıda ise yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerini hedef alan saldırılarda da biri doktor olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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