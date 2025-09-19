İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: İkisi çocuk, 8 Filistinli daha hayatını kaybetti

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze’nin kuzey ve güneyi ile orta kesimlerinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırları ve çeşitli sivil toplanma alanlarını hedef aldı.

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, Azzayiza Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı’nda da Ebu Sarrar Kavşağı yakınlarında da sivil bir grubun hedef alınması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki İsrail bombardımanında da 4 kişi öldü.

Güneyde, Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırı hedef alan İsrail saldırısında 2 kardeş yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze kentinde Şati Mülteci Kampı’nda, Tevhid Camisi yakınında bir çadırın bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, Susi Kavşağı çevresine düzenlenen topçu saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesi ile güneydeki Tel el-Hava Mahallesi’nde bazı binalar ve tesisler bomba yüklü insansız araçlarla imha edildi.

Sağlık kaynakları, Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Gazze’de yarım milyon Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, dünyanın gözü önünde "Büyük Felaketi" (Nekbe) 77 yıl sonra bir kez daha yaşıyor.

İsrail ordusu, geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül'de kara saldırılarını başlattı.

1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze kenti, İsrail'in yoğun saldırıları altında.

İsrail yönetimi, insani yardımların kısıtlandığı Gazze kentinde katliamlarını da sürdürüyor. İsrail'in bu saldırılarla hem Gazze kentini yaşanmaz hale getirmeyi amaçladığı, hem de katliamlarla Filistinlileri göçe zorladığı belirtiliyor.

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan bu yana 3 bin 542 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

Filistinliler, İsrail katliamları ve yardımların kısıtlanması nedeniyle Gazze kentinden güneye göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi, Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini belirtti.

İşgal planı devreye sokulmadan önce 1 milyon Filistinli Gazze kentine sığınmıştı. Bu da Gazze kentinde hala yarım milyondan fazla Filistinlinin İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi verdiğini ortaya koyuyor.

Gazze kentindeki Filistinlilerin güney bölgelere göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayımladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.