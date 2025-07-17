İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Son saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
Sağlık alanından kaynaklardan ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Gazze kentinin kuzeyinde İsrail ordusunun et-Tevvam ve el-Kerame bölgesinde yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait insansız hava aracının yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun iki okulun avlusunu hedef alması sonucu saldırılardan kaçarak okul bahçesine sığınan Filistinlilerin çadırlarında yangın meydana geldi.
İsrail, Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinlinin evlerini patlayıcılarla havaya uçurdu
Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu birlikleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine bağlı Kabatiye beldesine paletli ağır iş makineleri eşliğinde baskın düzenledi.
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Yıkımlara tepki gösteren Kabatiye beldesi sakinleri, İsrail ordusunun sert müdahalesiyle karşılaştı.
İsrail ordusu, söz kon 3 Filistinliyi İsraillilere yönelik eylem girişimlerinde bulundukları gerekçeleriyle geçen yıl farklı tarihlerde öldürmüştü.
İsrail, saldırılara karıştığı iddiasıyla cezalandırdığı Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki evlerini de yıkıyor.
İsrail, Kutsal Aile Kilisesi’ne saldırdı
Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi’ni hedef aldı.
Saldırı sonucu, İsrail bombardımanından kaçarak kiliseye sığınanlardan 2 kadın yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.