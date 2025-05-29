İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ne aralıksız ve yoğun saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun hedefinde, yerinden edilen Filistinliler ve evleri bombalanan siviller vardı.

İsrail bir ev ve anaokulunu bombaladı

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Azzam ailesine ait ev ile bir anaokulunu bombaladı.

İsrail saldırısında 7'si kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu bir evi hedef alarak korkunç bir katliama imza attı.

İsrail'in "el-Karinavi" ailesine ait evi bombalaması sonucu en az 19 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu Filistinli bir adam ve hamile eşi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu 13 yaşındaki Filistinli çocuk Ahmed Avvad hayatını kaybetti.

Han Yunus'un Kiyzan en-Neccar bölgesinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü.

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde sağlık ekipleri bir Filistinlinin naaşını enkaz altından çıkardı.

İsrail'in "Morag Koridoru" olarak adlandırdığı, Gazze’nin güneyinde Refah ile Han Yunus’u ayıran bölgede, İsrail ordusunun bir yardım dağıtım merkezi yakınında ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.