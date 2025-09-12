İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli yaşamını yitirdi

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana sivil yerleşim alanlarını, yardım bekleyenleri ve çeşitli bölgelerdeki evleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor

İsrail, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Tuvan bölgesinde Sultan ailesine ait bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun bölgede patlayıcı yüklü robotlarla evleri ve binaları yıktığı, aynı zamanda topçu ateşi ve makineli tüfeklerle çevreye yoğun saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi. İsrail'in Şucaiyye Mahallesinin doğu kesimlerini de topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında kurulan bir çadır kampı da hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırı sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Ayrıca İsrail'in Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi bahçesinde dronla doğrudan hedef aldığı Sağlık Bakanlığı çalışanı Emin Ebu Müslim hayatını kaybetti.

İsrail, Tulkerim’de bir günde 1000'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

Tulkerim Valisi Abdullah Kemil, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin perşembe gününden itibaren kente yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Kemil, baskınlarda 1000'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını, evlerin tahrip edildiğini ve kadınlar ile çocukların korku ve panik yaşadığını ifade etti.

Saldırıların 27 Ocak’tan bu yana süren İsrail operasyonlarının parçası olduğunu vurgulayan Kemil, "Amaç, halkımızın iradesini kırmak.” dedi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunan Kemil, İsrail’in “sistematik saldırılarının durdurulmasını ve Filistin halkına koruma sağlanmasını” istedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından kenti sıkı kuşatma altına alan İsrail ordusu, evlerine baskın düzenleyerek arama yaptığı onlarca Filistinli genci gözaltına almıştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Tulkerim'in güney ve doğu girişlerindeki demir kapıların yanı sıra güneydeki Cebbara Köprüsü kapısı ile doğudaki Annab Askeri Kontrol Noktası kapısını kapatarak araçların geçişini engelledi.

Kent merkezindeki dükkan ve kafelere baskın düzenleyen İsrail güçleri, dükkanlarda ve araçların içinde bulunan herkesi gözaltına alarak, Haduri Askeri Kontrol Noktası'nın kapısına giden caddeye doğru uzun kuyruklar halinde yürümeye zorladı.

İsrail askerleri, çok sayıda dükkana baskın düzenledikten sonra güvenlik kamerası görüntülerine de el koydu.

Kente daha fazla askeri araç ve buldozer konuşlandırılırken gözaltına alınan gençlerin sahada sorguya çekildiği aktarıldı.