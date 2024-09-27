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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı çadırı ve Gazze kentinde bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 41 bin 534 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti
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Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yerinden edilenlerin barındığı bir çadıra İsrail tarafından düzenlenen saldırıda bir Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentindeki Sahil Mülteci Kampı'nda bir evin bombalanması sonucu ise iki Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nden yapılan açıklamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 41 bin 534 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 534 Filistinli öldü, 96 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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