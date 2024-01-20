İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 24 bin 927'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 165 Filistinlinin İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 280 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen yazılı açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bunlara ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının da 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan’da seyir halindeki araca saldırı: 2 kişi öldü

İsrail’in Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Bazurriye yolu üzerinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.