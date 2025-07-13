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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 58 bini aştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 139 artarak 58 bin 26'ya yükseldi.

Haber Merkezi
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 58 bini aştı
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 139 ölü ve 425 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 450 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 26 bin 479 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 58 bin 26'ya, yaralıların sayısının da 138 bin 520'ye çıktığı bildirildi.

Ayrıca İsrail ordusunun son bir günde yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 28 kişinin öldüğü, 180'den fazla kişinin yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım noktalarına düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 833'e, yaralananların sayısının da 5 bin 432'ye yükseldiği belirtildi.

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