İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 280'e yükseldi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 68 bin 280'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verilere yer verildi.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, 13'ü enkazdan çıkartılan 14 cenaze ve 2 yaralının ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ateşkesin başlamasından bu yana toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği, 317 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 449 cansız bedenin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 280'e yaralıların sayısının 170 bin 375'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in teslim ettiği ve yakınları tarafından kimlikleri tespit edilen 32 Filistinlinin de Gazze'deki İsrail saldırılarında ölenlerin sayısına eklendiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

