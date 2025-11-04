İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 872'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, enkazdan çıkarılan 1 kişi ile yeni saldırılarda hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ve 7 yaralının ulaştığı belirtildi.

Ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 240 kişinin yaşamını yitirdiği, 607 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 511 cansız bedenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 68 bin 872'ye yaralıların sayısının 170 bin 677'ye ulaştığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail'in saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insansız hava aracıyla (İHA) bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

Haberde, Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de ateşkese varılan 10 Ekim'den bu yana ihlallerini sürdürdüğüne işaret edilen haberde, İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısının 240'a ulaştığı kaydedildi.

İsrail, 5 Filistinli balıkçıyı alıkoydu

Gazze'deki Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliğine bağlı Balıkçılar Komitesi Sorumlusu Zekeriya Bekr konuya dair açıklama yaptı.

Bekr, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşgal güçlerine ait hücumbotlar bu sabah Gazze Limanı’nın batısında balıkçı teknelerine saldırdı ve 5 balıkçıyı alıkoydu.

İsrail donanması balıkçıları kıyafetlerini çıkarmaya zorladıktan sonra denize inmeye mecbur bıraktı ardından onları kelepçeleyip bilinmeyen bir bölgeye götürdü."

Filistinli yetkili, alıkonulan balıkçılardan 4'ünün aynı aileden olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.