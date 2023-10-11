İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı artmaya devam ediyor

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonun ardından İsrail'in karşılık vermesiyle büyüyen çatışmada can kaybı ve yıkım gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 950 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık önceki açıklamasında 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını belirtmişti.

"ABD, Gazze'den Mısır'a insani koridor oluşturmak için çalışıyor"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Washington yönetimi son 24 saatte Filistinlileri ve ABD vatandaşlığı taşıyanları Gazze Şeridi'nden tahliye etmek için diğer ülkelerle koordineli şekilde Mısır üzerinden bir insani koridor kurma hazırlıklarına başladı.

Söz konusu hazırlıklar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatacağına dair tahminlerin arttığı bir dönemde geldi.

Haberde, Gazze Şeridi'nden tahliyesine izin verilecek Filistinlilerin kimler olduğu ya da Mısır'dan sonra nereye yerleşeceklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail'deki ABD Büyükelçiliğinden bir yetkili KAN'a yaptığı açıklamada, "Mısırlılar adına konuşamayacağını ancak onların buna izin vereceğinden emin olduğunu" ifade etti.

Mısır'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.